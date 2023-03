Impennate e acrobazie senza casco, ma la polizia non interviene

Marzo 30, 2023

A Leeds, in Inghilterra, un motociclista si è esibito in impennate e acrobazie senza casco e davanti alla polizia. Eppure, gli agenti non sono intervenuti

A Leeds, in Inghilterra, un motociclista si è esibito in impennate e acrobazie sulle due ruote. Il tutto senza casco e accanto a una volante della polizia. Incredibilmente, gli agenti non sono intervenuti e, a un certo punto, hanno preso un’altra strada, perdendo di vista il ragazzo.

Con un successivo comunicato, la polizia ha spiegato che gli inseguimenti ai motociclisti possono essere effettuati solo da agenti addestrati ad hoc e con volanti specifiche.

Intanto, qualcuno ne ha approfittato con tanto di video e sghignazzate per tutta la durata della scena.