Lo sfogo istintivo di Giuseppe Savino

Lo sfogo istintivo, autentico, dell’agricoltore pugliese Giuseppe Savino, che ha assistito alla distruzione dei suoi tulipani

Non è un discorso costruito, ma uno sfogo istintivo. Autentico. Per questo ha colpito così tanto il video dell’agricoltore pugliese Giuseppe Savino che sulla pagina social della cascina che gestisce ha postato un filmato mentre in lacrime assiste a una grandinata che distrugge i suoi tulipani. «È finita, i tulipani non ci sono più» dice piangendo. Tra pochi giorni era in programma un evento proprio per visitare quei campi: i tulipani sono uno spettacolo della primavera dalla natura ma la natura, quest’anno, si è mossa in senso contrario. Non c’è nessuno con cui prendersela, però è stato bello assistere al gesto di coloro che avevano pagato per quell’evento e hanno scritto di non rivolere indietro i soldi.