Londra, panico alla stazione metropolitana Clapham Common

Maggio 6, 2023

Attimi di terrore alla stazione metropolitana Clapham Common. I passeggeri rompono i finestrini di un treno per salvarsi la vita



Attimi di terrore ieri sera a Londra alla stazione metropolitana di Clapham Common. I passeggeri hanno rotto i finestrini di un treno per fuggire durante un allarme antincendio.

Stando alle dichiarazioni dei vigili del fuoco inglesi, probabilmente il fumo è stato causato da un malfunzionamento del convoglio ferroviario. Un portavoce di Tfl (Trasporti per Londra) ha dichiarato che sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Fortunatamente non ci sono feriti.