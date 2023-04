Aprile 16, 2023

In questo video, che sta rimbalzando in rete da giorni, si vede un piccolo branco di lupi alle porte di Roma

Per chi mastichi di mitologia, ma non solo, associare Roma ai lupi potrebbe non sembrare chissà quale volo pindarico. Secondo il mito, infatti, fu proprio una lupa che salvò Romolo e Remo, dopo che la loro cesta si era fermata nei rami sporgenti sul fiume Tevere, ai piedi del colle Palatino. Sfamandoli e proteggendoli fino a che non furono rintracciati dal pastore Faustolo, che si prese poi cura di loro, la lupa si guadagnò un posto in uno dei miti più longevi del nostro Paese. I due gemelli com’è noto da grandi fondarono la città di Roma.

2776 anni dopo, sembra che i lupi siano tornati a lambire la capitale. In questo video, che sta rimbalzando in rete e su Whatsapp da giorni, si vede un piccolo branco di lupi ripreso da un cellulare. L’avvistamento sarebbe avvenuto sulla via Tiberina, strada proprio poco fuori Roma, in una zona di campagna.

Secondo l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, in Italia si stima una presenza tra i 3.300 e i 3.600 lupi, almeno uno ogni 44 chilometri quadrati.