Manifestazione anti-monarchica contro re Carlo III

Maggio 6, 2023

Durante la processione per l’incoronazione di Carlo III e Camilla, i manifestanti di “Republic” protestano contro la monarchia

Londra è spaccata in due. Un gruppo di sostenitori del movimento “Republic” sono scesi in piazza per protestare contro la monarchia, lungo il tragitto della processione per l’incoronazione di Carlo III, al grido di “Not my king”.

Al momento non risultano forti scontri con le forze di polizia inglesi. Arrestati sei manifestanti, tra cui il leader del movimento, Graham Smith.