Maxi incendio a Milano, in pieno centro

Un maxi incendio è divampato questa mattina nel quartiere di Porta Romana, tra via Pier Lombardo e via Vasari, nel centro di Milano. Ferite quattro persone

Maggio 11, 2023

Un incendio è divampato stamattina nel quartiere di Porta Romana, tra via Pier Lombardo e via Vasari, nel centro di Milano.

Sono diverse le auto coinvolte nell’incendio e un’alta colonna di fumo nera si è alzata a causa delle vetture in fiamme sui due lati della strada. Nel rogo sono rimaste ferite quattro persone.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il rogo sia nato dal vano motore del furgone. Il conducente del mezzo (che trasportava delle bombole di ossigeno, pare destinate a un vicino ospedale) ha accostato sul ciglio della strada per cercare di utilizzare l’estintore. In pochi attimi il fuoco ha raggiunto il vano del furgone innescando oltre una decina di esplosioni.