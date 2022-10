“Mi hanno chiesto se sono Italiana. É la mia ultima partita in Nazionale!”

Ottobre 16, 2022

Nonostante la bella vittoria sugli Stati Uniti, che è valsa il bronzo Mondiale, la Nazionale di volley femminile non riesce a trovare serenità. Già dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile, che ha di fatto infranto il sogno dell’oro, il clima non era dei migliori.

Ma quanto successo alla fine della sfida per il terzo posto non fa che confermare il periodo delicato.

Subito dopo il fischio finale ha iniziato a girare in rete un filmato, ripreso a bordo campo, in cui si vede la talentuosa Paola Egonu sfogarsi con il proprio manager. In lacrime la ragazza, già sotto i riflettori per alcuni presunti problemi nello spogliatoio, si sfoga: “Basta, non puoi capire. Mi hanno addirittura chiesto perché sono italiana. Ora sono stanca. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale. L’ultima. L’ultima”.