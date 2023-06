Michelle, la 17enne trovata morta in un carrello

Roma – l’omicidio di Michelle, giovane 17enne, ha sconvolto il quartiere popolare di Primavalle. Il cadavere è stato trovato nell’immondizia



Ma quello che è certo è che Michelle è stata colpita con almeno dieci coltellate. E che ha provato a difendersi, inutilmente. Il suo cadavere è stato messo in un sacco della spazzatura, e portato accanto ad altri cumuli di immondizia. Probabilmente per cercare di nasconderlo. Solo che da quel sacco nero usciva del sangue. Per questo chi abita in zona ha allertato le forze dell’ordine.