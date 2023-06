Questa mattina, un incendio è scoppiato all’interno di un centro massaggi Thai. Fortunatamente non risultano morti, leggermente ustionata la proprietaria del centro

Giugno 9, 2023

Incendio questa mattina in centro a Milano, all’angolo tra viale Tunisia e via Lazzaretto. Un centro massaggi Thai ha preso fuoco. Fortunatamente non risultano vittime, ma la proprietaria del centro è rimasta leggermente ustionata.

Evacuati in via precauzionale 5 condòmini del palazzo a 6 piani invaso dal fumo. Al momento non si hanno informazioni sulle cause del rogo.

Credits foto e video: Salvatore Garzillo