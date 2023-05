Milano, polizia locale manganella una donna

Sta facendo il giro del web il video registrato da alcuni studenti della Bocconi, che denunciano l’eccessiva violenza della polizia

Maggio 24, 2023

ATTENZIONE! LE IMMAGINI CHE SEGUONO NON SONO ADATTE A UN PUBBLICO PARTICOLARMENTE IMPRESSIONABILE

Sta facendo il giro del web il video registrato da alcuni studenti dell’Università Bocconi di Milano. In tantissimi hanno poi ripostato il video, denunciando l’eccessiva violenza utilizzata dalle forze dell’ordine per arrestare la donna: manganellate e spray al peperoncino. Un’aggressività, secondo alcuni, dettata dall’orientamento sessuale della donna in quanto trans.

Daniele Vincini del sindacato SULPL (polizia locale), ha spiegato che i vigili erano stati chiamati questa mattina da alcuni genitori di una scuola, perchè la donna stava importunando i bambini all’ingresso. Quando gli agenti sono riusciti a metterla in auto, nella cella di contenimento, la donna ha iniziato a dare testate fingendo di svenire. Nel momento in cui gli agenti hanno effettuato i controlli sullo stato di salute della donna, essa ne ha approfittato per scappare.

Le immagini video, quindi, avrebbero ripreso il secondo arresto. Ora verrà svolta un’indagine interna.