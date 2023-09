MrBeast getta Lamborghini in un trituratore

MrBeast, lo youtuber con più iscritti al mondo, sta facendo discutere per aver distrutto una Lamborghini in un trituratore. Senza alcun motivo

Settembre 15, 2023

James Stephen Donaldson, sul web noto come MrBeast, è lo youtuber con più iscritti al mondo (183milioni) a tal punto da trasformare la sua attività in una casa di produzione cinematografica. Ma il suo ultimo video ha lasciato notevolmente perplessi.

MrBeast ha infatti gettato una Lamborghini (probabilmente una Gallardo Superleggera dal costo stimato di circa 125.000 euro) in un gigantesco trituratore. Perché? Nessun motivo altro, eccetto visibilità e quindi soldi.

Una scena che ricorda il recente fatto di cronaca che ha coinvolto gli YouTubers italiani The Borderline, coinvolti nell’incidente di Casal Palocco, che non nascosero di vedere in MrBeast il loro punto di riferimento e musa ispiratrice.