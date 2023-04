Napoli, scontri per la visita di Piantedosi

Aprile 21, 2023

Manifestanti contro il decreto Cutro e il ministro dell’Interno, Piantedosi, in visita a Napoli



Non è stata ben gradita la visita del ministro dell’Interno Piantedosi al Forum Nazionale espositivo dei beni confiscati, in corso oggi e domani, alla Stazione Marittima di Napoli.

I dissidenti, contrari al decreto Cutro, sono stati respinti dalla polizia dopo aver tentato di avvicinarsi alla struttura, mentre urlavano: “Assassini”. Ma non solo, i contestatori hanno lanciato ortaggi e vernice contro le auto blu durante il loro arrivo al Forum.

Dalle immagini che circolano sul web si vede anche un manifestante ferito alla testa. “Piantedosi e Minniti non siete i benvenuti a Napoli”, è lo slogan dei movimenti, insieme a diversi striscioni e cartelli, tra cui: “Morti in mare e schiavi in terra”.