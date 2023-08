“Non aspettate per fare quello che ho fatto io”

“La guerra presuppone sconfitti e vincitori; io conosco già la fine della storia, ma non mi sento una perdente”. Alcuni estratti di Michela Murgia

Agosto 11, 2023

Meglio accettare che quello che mi sta succedendo fa parte di me. La guerra presuppone sconfitti e vincitori; io conosco già la fine della storia, ma non mi sento una perdente […] Me ne andrò piena di ricordi. Mi ritengo molto fortunata. Ho incontrato un sacco di persone meravigliose. Non è vero che il mondo è brutto; dipende da quale mondo ti fai”, aveva dichiarato Michela Murgia sulla sua malattia.

In questo video, alcuni estratti dei suoi discorsi. “Sono stata fortunata – amava ripetere – ho avuto la possibilità di vivere cose come se avessi vissuto 10 vite”.