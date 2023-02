Febbraio 27, 2023

Le dichiarazioni del Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, sulla trageda dei migranti naufragati

Non è ancora chiaro il numero totale tra bambini e adulti partiti quattro giorni fa su un barcone dalle coste di Izmir, in Turchia, e naufragati sulla spiaggia di Steccato di Cutro in provincia di Crotone.

“Oggi è il giorno del dolore”, ha dichiarato il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Un estratto dell’intervista a cura di Claudia Burgio.