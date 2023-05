Panico su un volo dell’Asian Airlines

Un uomo di 30 anni ha aperto il portellone di un aereo durante la fase di atterraggio, mentre viaggiava alla velocità di circa 262 chilometri orari



Momenti di panico su un volo della compagnia aerea Asian Airlines. Un uomo di 30 anni ha aperto il portellone del velivolo durante la fase di atterraggio, mentre si trovava a 213 metri di altezza dal suolo, viaggiando ad una velocità di circa 262 chilometri orari.

Fortunatamente, il pilota è riuscito a far atterrare l’aereo in sicurezza, tutti i 194 passeggeri a bordo compresi i sei membri dell’equipaggio sono sopravvissuti, ma 12 hanno dovuto richiedere assistenza medica per problemi respiratori e di questi 9 sono finiti ricoverati in ospedale.

L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia all’aeroporto internazionale di di Daegu, in Corea del Sud.