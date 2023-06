Parigi aula a cielo aperto per il Guinness World Records

Parigi da Guinness World Record con il dettato più grande del mondo nella famosissima avenue de Champs-Élysées

Giugno 5, 2023

La grande dictée des Champs. Lo scorso week end Parigi si è trasformata in un’enorme aula a cielo aperto. In tantissimi si sono recati nella famosissima avenue de Champs-Élysées per battere un record mondiale: un dettato da Guinness World Records.

Più di 1700 parigini, tra visitatori e turisti, si sono ritrovati di fronte all’Arco di Trionfo per partecipare alla più grande dettatura del mondo, ideata dal Comité Champs-Elysées. Un evento unico nel suo genere, reso possibile grazie alla pedonalizzazione mensile del viale, dove per l’occasione sono stati posti banchi di scuola, lavagne e sedie.