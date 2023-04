Parigi invasa per un paio di Air Max 95

Aprile 14, 2023

Sconvolge il numero di giovani che hanno invaso le strade di Parigi per accaparrarsi un paio di sneakers

Caos e violenza per le strade di Parigi. Questa volta però le manifestazioni contro la riforma delle pensioni, tutt’ora in corso in Francia, non c’entrano proprio nulla. A scatenare il disordine un paio di scarpe, precisamente le Air Max 95.

Dopo l’annuncio pubblicato su Instagram, centinaia e centinai di giovani si sono ritrovati in Place de la République in attesa di un autobus dedicato che li avrebbe portati sul luogo dell’acquisto. Giunti davanti al negozio, però, la situazione si è ulteriormente degenerata. Almeno sei persone sono rimaste ferite durante la ressa per accaparrarsi il nuovo paio di sneakers firmate da Nike, in collaborazione con il brand di streetwear londinese Corteiz. Non è ancora chiaro il motivo della foga collettiva, ma si presume sia legato al potenziale guadagno dovuto alla rivendita delle scarpe, acquistate al prezzo di 190 euro ma che potrebbero essere rivendute fino a quattro o cinque volte di più.

Colpiscono due cose di questa vicenda: la prima riguarda l’enorme potenziale di un social network, al pari di una vera e propria arma, in grado di rovesciare una marea umana per le strade delle città. La seconda è che a mobilitare così tante persone, soprattutto giovani, siano state delle semplici scarpe.

Probabilmente in questo secolo Maria Antonietta avrebbe ribattezzato così, la sua tanto famosa quanto triste frase: “Se non hanno del pane, date loro delle sneakers!”.

Di Claudia Burgio