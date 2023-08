Prelevare gratis grazie al guasto tecnico della Bank of Ireland

Un guasto tecnico notturno della Bank of Ireland ha fatto precipitare migliaia di clienti agli sportelli per prelevare gratis. Ma il sogno è stato presto interrotto

Quasi come in un sogno, con la differenza che si è trattato della realtà: in Irlanda, a causa di un guasto tecnico alla Bank of Ireland, centinaia di correntisti hanno potuto prelevare gratis agli sportelli, oltre che procedere ad acquisti online folli dell’ultimo minuto.

Lunghe code si sono quindi formate agli sportelli nel Paese tanto che, in alcune zone, è stato richiesto l’intervento degli agenti di Polizia per ristabilire l’ordine.

Ma il sogno è stato ben presto interrotto dalla comunicazione ufficiale di Bank of Ireland che si è scusata per il guasto facendo sapere sul suo account Twitter di di aver risolto il “problema tecnico” ma aggiungendo che il denaro trasferito o prelevato durante la notte verrà comunque addebitato sui conti degli utenti.