Prigozhin: “Se la Wagner non riceverà munizioni ci ritireremo da Bakhmut”

Maggio 5, 2023

Il capo della Wagner, Prigozhin, minaccia il ritiro dei mercenari da Bakhmut entro il 10 maggio

Sta facendo il giro del mondo il forte videomessaggio che il capo della Wagner, Prigozhin, ha inviato contro Shoigu e Gerasimov mostrando i corpi dei mercenari: “Abbiamo il 70% di munizioni in meno del necessario. Se non riceveremo le munizioni, la Wagner si ritirerà da Bakhmut il 10 maggio. Non lascerò i miei ragazzi subire perdite inutili come già accaduto”.

Il capo della Wagner è ai ferri corti con il Cremlino, che non risponde in merito ai video. “Abbiamo letto sui media, ma non possiamo commentare perché riguarda l’ ‘operazione militare speciale in corso’”, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov.

Credits video: Agenzia Ansa