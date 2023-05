Ravenna, il prefetto congeda gli angeli del fango. Lo sbotto di un volontario

Lo sfogo di Zitignani, uno degli angeli del fango, dopo la nota di congedo diramata 3 giorni fa dal Prefetto di Ravenna

Maggio 29, 2023

Dopo la nota diramata 3 giorni fa dal Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, e alla quale si sono uniti tutti i sindaci della provincia, gli “angeli del fango” ora sono congedati, perché intralcerebbero l’operato della Protezione Civile: “Pur esprimendo il più sincero apprezzamento per il grande sentimento di solidarietà espresso […] – si legge nella nota – l’appello è di non mettersi in movimento”.

Una comunicazione che ha scatenato lo sfogo su Instagram di Lorenzo Zitignani, direttore generale della Onlus Plastic Free.

“Ma quale intralcio, voi dove eravate prima? Noi angeli del fango dal primo giorno sul campo a spalare. Siamo sempre andati dove c’era qualcuno che aveva bisogno e continueremo a farlo”, ha dichiarato. Zitignani denuncia, inoltre, un’eccessiva burocrazia che, al contrario dei volontari, sarebbe proprio questa ad intralciare i lavori.