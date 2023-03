Sala: “Non è una sfida contro il governo”

Marzo 15, 2023

Le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito allo stop della registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali

“Sabato non penso di essere alla manifestazione ma venerdì faremo una conferenza stampa a cui parteciperò. Ormai questo è diventato un tema politico. Milano è stata in prima linea anche rispetto al supporto del Ddl Zan. Io ci metto sempre la faccia, ma vorrei essere certo che soprattutto la mia parte politica faccia il suo”.

Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito allo stop della registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali.