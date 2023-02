Febbraio 3, 2023

“Se in alcune Regioni la sanità è scadente è colpa dei governatori che chiacchierano e non certamente dell’autonomia che non c’è ancora. Penso a De Luca ed Emiliano che per anni non hanno fatto niente” così stamane il Ministro e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle critiche sull’autonomia differenziata dopo che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge