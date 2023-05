Santanchè sull’Emilia: “Il governo ha risposto prontamente”

Il commento del ministro del Turismo, sull’emergenza in Emilia Romagna, la PA in Italia e il Ponte sullo Stretto – a margine del Forum PA 2023 a Roma

Maggio 18, 2023

“Penso che il governo si sia mosso in tempi molto rapidi” – ha dichiarato il ministro del Turismo, Santanchè, in merito all’alluvione che si è abbattuta in Emilia Romagna. “Il ministro per la protezione civile Musumeci – continua – ha messo a disposizione le prime risorse per l’emergenza. Il governo c’è ed è presente”.

A margine del Forum PA 2023 in corso al Palazzo dei Congressi a Roma, il ministro ha inoltre commentato la situazione della Pubblica Amministrazione in Italia, con particolare riferimento ai giovani, e l’approvazione del decreto sul Ponte dello Stretto di Messina.