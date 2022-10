Capotondi e Pezzi: si può restare amici dopo un grande amore?

Ottobre 7, 2022

La scelta dell’attrice Cristina Capotondi e del suo ex storico Andrea Pezzi ha animato i social: i due infatti, pur essendosi separati diversi mesi la scoperta della gravidanza, hanno deciso di vivere questo delicato e importante momento insieme.

“Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate“, ha dichiarato dopo la nascita di Anna lo scorso settembre.

Abbiamo chiesto la vostra opinione: è possibile restare amici e complici anche dopo la fine di una relazione o è un’utopia?