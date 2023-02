“Sono anti-juventino”, il pm Santoriello fa infuriare i tifosi juventini

Febbraio 7, 2023

Le parole del pm dell’inchiesta Prisma, Ciro Santoriello, che hanno fatto infuriare i tifosi juventini

Poco importa che il video risalga a un convegno del 2019, le parole dell’attuale pm dell’inchiesta Prisma, Ciro Santoriello, hanno fatto infuriare i tifosi juventini.

“Io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus… diciamo che come tifoso è importante il Napoli e come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino cioè contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere archiviazione”.

Il video è divenuto così un vero e proprio caso, che ha riacceso ulteriori polemiche mai placate, nonostante vi sia un grado di giudizio e un ricorso in atto a causa della penalizzazione della squadra bianconera dopo la sentenza sulle plusvalenze.