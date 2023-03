Tananai canta Tango per strada con una giovane artista

Marzo 13, 2023

Duetto inaspettato per Tananai: il giovane artista lombardo, tra le vie di Roma, accompagna una giovane artista di strada sulle note di Tango

Mentre cammina in Via del Corso, a Roma, Tananai sente una canzone che gli suona familiare: una giovane artista di strada sta cantando Tango, con cui Tananai ha raggiunto il quinto posto a Sanremo 2023.

L’artista lombardo, rapito dalla interpretazione di @virginiamingoli, ha cantato insieme alla ragazza, attirando in pochi secondi tantissime persone e regalando un bel momento di musica e condivisione.