Tifosi Eintracht a Napoli, è guerriglia urbana

Marzo 15, 2023

Ore di terrore nel centro storico di Napoli. I tifosi dell’Eintracht hanno assaltato la città

Lancio di bidoni dei rifiuti e di oggetti contro la Polizia, lacrimogeni, locali fatti a pezzi, residenti spaventati e in fuga nelle chiese e negli androni dei palazzi, con le forze dell’ordine in atteggiamento anti-sommossa per evitare il contatto con gli ultras del Napoli.

Il centro storico di Napoli vive ore di terrore: da stamattina alcune centinaia di ultras dell’Eintracht Francoforte, sprovvisti di biglietto per la partita di Champions League con il Napoli che si giocherà tra qualche ora, scorrazzano per la città, creando il panico, distruggendo tutto ciò che vedono.

È stata incendiata anche una vettura della polizia in una delle più note vie del centro del capoluogo campano. Ci sono stati scontri in precedenza tra gli ultras delle due squadre.