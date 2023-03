Tragedia Guidonia, le immagine dell’impatto

Marzo 7, 2023

Le immagini dei resti di uno dei due velivoli U-208 del 60° Stormo di Guidonia, precipitati stamani mentre erano in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto.

“Quanto accaduto questa mattina nella nostra Città rappresenta una tragedia sconvolgente. L’intera comunità ha assistito attonita al gravissimo incidente aereo che è costato la vita a due piloti che prestavano servizio presso il 60° Stormo. Una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se il velivolo precipitato nel centro abitato di Colle Fiorito non avesse miracolosamente evitato, probabilmente per scelta e abilità del pilota, la collisione con le case. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo” le parole del sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo.