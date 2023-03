Marzo 9, 2023

Ultima generazione colpisce ancora: imbrattata la statua in Piazza Duomo a Milano

Questa mattina verso le 10.30 due persone della campagna ‘Non paghiamo il fossile’, promossa dal gruppo Ultima Generazione, hanno imbrattato con vernice lavabile arancione il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, utilizzando degli estintori. Per questo i carabinieri sono intervenuti e li hanno fermati, conducendoli in caserma per accertamenti