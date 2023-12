Ventenne di Parma attaccato da uno squalo in Australia

Un ventenne originario di Parma, è stato vittima di un attacco da parte di uno squalo lo scorso venerdì in Australia

Dicembre 12, 2023

Matteo Mariotti, un ventenne originario di Parma, è stato vittima di un attacco da parte di uno squalo lo scorso venerdì in Australia, precisamente nello Stato del Queensland. In quegli attimi di terrore, mentre temeva per la propria vita, Matteo ha registrato il video che state vedendo, censurato per via dell’impatto delle immagini. Fortunatamente il ragazzo è salvo, anche grazie all’intervento tempestivo di un suo amico, ma ha subito l’amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio.

“Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, – ha scritto Matteo su instagram, dove ha condiviso il video – volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi”.