Accademia Consulenza d’Immagine: una nuova era di eccellenza nella formazione per consulenti d’immagine

Novembre 7, 2023

(Adnkronos) – Roma 07/11/2023 – Dopo un periodo di significativi cambiamenti, Accademia Consulenza d’Immagine si proietta verso una nuova e entusiasmante era. La scuola di alta formazione per chi desidera diventare consulente d’immagine, sotto la guida del team e dell’appassionata Ilaria Marocco, propone una serie di importanti novità, frutto di un importante lavoro di rinnovamento.

Accademia Consulenza d’Immagine propone un percorso di formazione per consulenti d’immagine completamente nuovo rispetto alla proposta precedente e competitivo sul mercato.

Il Nuovo Master Expertise Training è ora ancora più orientato alla professionalizzazione: la scuola di alta formazione ha accolto con entusiasmo Gianluca Lo Stimolo, docente del corso “Personal Branding”, e Marta Zangheri, docente di “Iconestesia Sociale” che, insieme ai docenti già presenti, rendono questo master non solo una pietra miliare nella consulenza d’immagine ma anche un percorso concreto e utile per chi vuole avviare la professione.

Grazie a queste importanti aggiunte e all’adeguamento tematico che l’introduzione di queste figure ha comportato, il Master Expertise Training è ora un punto di riferimento nell’ambito della formazione per consulenti d’immagine, riconosciuto anche dal punto di vista economico.

La nuova era di Accademia Consulenza d’Immagine si esprime anche attraverso il terzo master: “Neuroscienze e Psicologia Positiva della Moda”. Questo percorso di alta formazione della durata di 6 mesi, con un totale di 60 ore di lezione, sarà tenuto da Chiara Salomone.

Questo master è rivolto a coloro che desiderano utilizzare i modelli, le linee e i colori non solo per valorizzare la figura, ma anche per esprimere l’identità e i valori del cliente. La consulenza d’immagine diventa così un mestiere di cura, in cui l’abbigliamento è uno strumento per raccontarsi, creando percorsi personalizzati con i clienti.

Le competenze acquisite in questo master permettono di interpretare l’abbigliamento attraverso l’ottica delle neuroscienze e della psicologia positiva, andando oltre l’aspetto estetico e fornendo gli strumenti al consulente d’immagine di ideare non solo consulenze saltuarie ma veri e propri percorsi con i propri clienti.

Accademia Consulenza d’Immagine ha maturato un’esperienza consolidata nel settore ed è ora più consapevole che mai delle difficoltà che gli aspiranti image consultant devono fronteggiare quando avviano la propria attività. Proprio per questo nasce il percorso di coaching “Neurofashion e Personal Brand”, un percorso di trasformazione one-to-one che aiuta i consulenti d’immagine a creare e ad attirare clienti in linea con i servizi offerti e aumentare il proprio fatturato.

Questo programma offre 5 ore di formazione personalizzata, suddivise in tre incontri, con un trainer di primissimo ordine. Per coloro interessati, una speciale promozione per l’accesso è attiva fino al 30 ottobre.

Accademia Consulenza d’Immagine sta definendo un nuovo standard nell’alta formazione per consulenti d’immagine, offrendo un’ampia gamma di competenze e opportunità.

“Se è vero che “l’80% del successo risiede nel mostrarsi” come diceva Woody Allen penso che si possa aggiungere “ con la propria immagine di valore”. Per i consulenti d’immagine è importante, oggi più che mai, costruire questo valore attraverso una formazione che sia all’altezza di un pubblico sempre più esigente e selettivo” – Ilaria Marocco.

Accademia Consulenza d’Immagine

info@accademiaconsulenzaimmagine.it

https://www.accademiaconsulenzaimmagine.com/