Dl aria: Associazione Produttori Caravan e Camper, bene fondi sostegno aree sosta nei Comuni

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Labitalia) – L’Associazione Produttori Caravan e Camper accoglie con soddisfazione l’approvazione alla Camera dei Deputati del dl ‘Qualità dell’aria’, che ha istituito, nello stato di previsione del ministero del Turismo, un Fondo con una dotazione di 32.870.000 euro per l’anno 2023. “Queste risorse saranno destinate al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani, finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, con l’obiettivo di valorizzare il turismo all’aria aperta. Se anche il Senato approverà il dl, il ministero del Turismo procederà a pubblicare un apposito bando destinato ai Comuni. Un significativo passo avanti nell’ambito del turismo all’aria aperta che rappresenta un’occasione senza precedenti per il turismo itinerante in Italia”, sottolinea.

L’Associazione Produttori Camper accoglie, dunque, con estremo favore questa iniziativa che permetterà di promuovere la destagionalizzazione e premiare anche le mete cosiddette minori, ricordando che il turismo itinerante in camper consente di sviluppare l’economia dei territori, anche quelli lontani dal turismo di massa.

“Vorremmo ringraziare il ministro Santanchè per aver dato seguito agli impegni presi il mese scorso durante l’inaugurazione del Salone del Camper, che per inciso è stato visitato da oltre 100.000 persone. Questo stanziamento rappresenta una occasione preziosa per i Comuni che vorranno attrezzarsi per accogliere i turisti itineranti tutto l’anno. Ricordiamo anche qualche dato: un equipaggio di camperisti di due persone spende sul territorio che visita una media di 1.060 euro alla settimana, il giro d’affari turistico di camperisti e caravanisti europei è stimato in circa 24 miliardi di euro l’anno e i turisti europei in camper e caravan sono stimati in oltre 20 milioni. La vocazione dell’Italia come Paese di destinazione turistica, per questo settore, è attualmente limitata dal gap di disponibilità di aree di sosta camper: in Italia circa 2.000, in Francia oltre 4.000, in Germania oltre 5.000. Questo stanziamento è un passo importante nella direzione di recuperare il gap tra l’Italia e altri Paesi dell’Unione nell’accoglienza dei turisti itineranti. Per questo auspichiamo che venga confermato nel passaggio al Senato”, dichiara il presidente dell’Associazione Produttori Caravan e Camper, Simone Niccolai.