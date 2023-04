Fipe: “‘Giornata della ristorazione’ per rinnovato sentimento di comunità”

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Labitalia) – Un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica sviluppata con l’obiettivo di invitare a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. E’ la ‘Giornata della ristorazione’, ideata da Fipe – federazione italiana pubblici esercizi con la direzione creativa e artistica di R&P Creative Studio, e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’associazione di categoria, in cui sono stati resi anche noti i dati del Rapporto sulla ristorazione 2023. Un appuntamento che vuole celebrare la cultura della ristorazione italiana e l’arte del convivio, il vivere insieme, come hanno ricordato anche oggi il presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani, e il direttore generale Roberto Calugi.

L’evento, in programma il prossimo venerdì 28 aprile, vuole contribuire a rifondare il senso di comunità del Paese attraverso il tema della convivialità. Si propone, infatti, di riunire i ristoratori italiani e i ristoranti italiani all’estero per costruire una grande rete di valori e di solidarietà. I ristoranti aderendo al progetto, proporranno, all’interno dei loro menu, un piatto a base di pane, fil rouge del primo appuntamento. E infatti l’idea è quella di dar vita a un appuntamento a cadenza annuale che coinvolga in veste di protagonisti ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne, intese come agenzie culturali capaci di ri-educare l’uomo a vivere assieme. Un segnale forte, in tempi difficili, per esprimere come il mondo della ristorazione possa farsi testimone e portavoce del valore dell’ospitalità e del senso di comunità.

E il pane assume una forte valenza simbolica come elemento per eccellenza di condivisione e protagonista assoluto, fin dai tempi antichi, dei momenti conviviali; in quest’ottica, il pane non è solo protagonista dei piatti che i ristoranti aderenti proporranno, ma diventa il fil rouge che attraversa l’iniziativa, spronando gli aderenti a sviluppare piatti che omaggino il territorio, in maniera classica o innovativa.

La ‘Giornata della ristorazione’ si fonda su alcuni valori fondamentali: cultura dell’ospitalità, i luoghi del ristoro hanno una fondamentale funzione sociale, contribuendo alla vigilanza e al rammendo del tessuto collettivo; tradizione e innovazione, il recupero e la valorizzazione delle culture agrarie e dei riti popolari si uniscono al fermento delle influenze moderne; qualità ed etica, sta nella consapevolezza di ogni imprenditore la volontà di essere una vera e propria ‘agenzia’ che sostiene l’economia del territorio e ne promuove i saperi. –

E ancora ambiente, che si difende anche a tavola, con la qualità del cibo prodotto nel rispetto della terra e degli uomini e donne che la lavorano. La ‘Giornata della Ristorazione’ è condivisa da 85 associazioni territoriali del sistema Fipe-Confcommercio che hanno preso parte al progetto, ognuna di loro sarà protagonista di una serie di eventi speciali tra cui workshop, tavole rotonde, conferenze stampa e showcooking, tutti dedicati alla filiera agroalimentare e a promuovere i valori della cucina italiana. La città di Roma sarà invece protagonista di un grande evento centrale che coinvolgerà in primo luogo le istituzioni, la stampa, le aziende e gli enti che hanno supportato l’iniziativa.

In occasione della ‘Giornata della Ristorazione’ Fipe si fa portatrice di un’importante iniziativa charity. Supportare l’iniziativa è semplice: grazie alla scelta del pubblico che deciderà di provare uno dei piatti dedicati nei ristoranti aderenti, Fipe devolverà un contributo economico alla Caritas Italiana a sottolineare l’importanza che la giornata vuole riservare alla promozione dei valori di inclusione, condivisione e relazione che risiedono alla base della cultura dell’ospitalità. Intesa Sanpaolo contribuirà a sostenere l’attività di charity in favore di Caritas Italiana e contro la povertà alimentare con una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding ‘ForFunding’. Inoltre, nei giorni che precedono e seguono la ‘Giornata della ristorazione’ sarà possibile donare anche attraverso gli Atm di Intesa Sanpaolo. La ‘Giornata della ristorazione 2023’ ha ricevuto dal Capo dello Stato la medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa. L’evento è realizzato con il contributo di A2A, Angelo Po, Grana Padano, Intesa San Paolo, Lavazza, Sanpellegrino.