Formazione, Trovò (Fondimpresa): “Cambiamenti sono opportunità non difficoltà”

Giugno 29, 2023

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Nella formazione penso che sarà opportuno guardare i grandi cambiamenti in atto come opportunità e non come grandi difficoltà”. A dirlo Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa, intervenendo al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Siamo un po’ più del 50% della formazione continua – spiega – siamo uno strumento importante. Abbiamo adeguato i nostri modelli di finanziamento attraverso le procedure e i nostri bandi”.

“La competenza è fondamentale per essere solidi nel mercato del lavoro, il problema è che non è una volta per sempre. La competenza va continuamente mantenuta e la formazione accompagna questo processo di continua manutenzione e crescita”. Ha detto, la vicepresidente Fondimpresa, all’ Adnkronos/Labitalia .

“Questo – sostiene – serve alle imprese, al lavoratore, alla nostra società e alla nostra economia perché ci sono grandi processi di cambiamento che solo se anche la formazione dei lavoratori è adeguata siamo in grado di seguire adeguatamente”.

“Fondimpresa – sottolinea – dispone di risorse che sono affidate dalle imprese e che vengono gestite per finanziare la formazione attraverso gli avvisi e il conto formazione. Però le risorse non bastano mai e quindi la prima cosa che si potrebbe fare è assegnare integralmente le risorse destinate alla formazione continua per rendere permanente una dotazione aggiuntiva di risorse, finalizzandola ai cassintegrati e in modo strutturale ai disoccupati”.