Mantovani (Manageritalia): “Manager ha ruolo centrale quando l’impresa ha obiettivi nuovi”

Giugno 30, 2023

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La crescita è trainata dalla professionalità, dalle competenze e dall’innovazione. Il manager ha un ruolo centrale nel momento in cui l’impresa si dà degli obiettivi nuovi”. A dirlo Mario Mantovani, presidente Manageritalia, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“E’ chiaro – sostiene – che se l’azienda è ferma in una nicchia, magari profittevole per un certo periodo di tempo, non ha una grande necessità di innovazione e di ricorrere a un manager esterno”.

“In Italia – spiega – l’anomalia non sta tanto sui vertici delle imprese quanto sulla scelta di affidare incarichi su base familiari che non è detto che corrispondano alle professionalità migliori”.

Parlando , poi, del Pnrr, ha affermato che: “Le criticità del Pnrr nascono dall’impostazione iniziale che non ha tenuto sufficientemente in conto un collegamento tra le risorse private delle aziende e le risorse pubbliche”. “La logica del bando – spiega – funziona sui grandi progetti con le grandi imprese, ma nel momento in cui si arriva sul territorio e sugli enti locali è difficile. Non c’è quella capacità di programmazione e anche di innovazione che consentirebbe di orientare bene la spesa e la progettualità”. “Quello che manca – avverte Mantovani – sono le riforme, soprattutto nella parte dei processi amministrativi ed organizzativi; sappiamo che la spesa di poca qualità nel nostro Paese è stata dovuta proprio al fatto che spesso non c’erano i tempi e i progetti non si concludevano in maniera virtuosa”.