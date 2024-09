Premi: il ‘Fonteverde’ al regista Ferzan Ozpetek

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) – Si terrà il 27 settembre, nella piazza di San Casciano dei Bagni, in Toscana, alle ore 17.00, la quarta edizione del Premio Fonteverde, un riconoscimento creato da Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, esclusivo resort termale affacciato sulle colline della Val d’Orcia, e assegnato alle personalità che durante la propria carriera hanno saputo ispirare e trasmettere valori di autenticità, passione ed etica, gli stessi che contraddistinguono il gruppo Italian Hospitality Collection di cui il resort fa parte. Quest’anno, nell’ambito della rassegna culturale di San Casciano dei Bagni La Terrazza, il Premio Fonteverde andrà a Ferzan Özpetek, regista di cinema e di teatro, scrittore e storyteller di persone e di mondi, sullo schermo cinematografico così come sulla scena teatrale e nelle pagine di un libro, che ha fatto sognare il grande pubblico con capolavori come “Le Fate Ignoranti”, “Mine Vaganti”, “La Dea Fortuna” e il più recente film “Nuovo Olimpo”.

“Özpetek è stato scelto perché attraverso le sue opere ha saputo mostrarci il meglio della cultura turca, sua terra di origine, e di quella italiana, suo Paese d’adozione. In ogni pagina e ogni sequenza ci ha mostrato che i confini, gli steccati e i pregiudizi sono costruzioni artificiose, portandoci a riflettere. Le sue opere sono arte vera, espressa con delicatezza e con una sensibilità rara”, spiega una nota.

Il management di Fonteverde ha commentato: “Dal 2021, anno della sua nascita, il Premio Fonteverde ha voluto mettere l’accento su personalità in grado di ispirare e trasmettere valori di autenticità, passione ed etica condivisi dal nostro gruppo Italian Hospitality Collection. È per noi motivo di orgoglio conferire questo riconoscimento a Ferzan Özpetek, regista e scrittore che attraverso le sue sequenze e le sue pagine ha saputo raccontare gli stessi nostri valori”.

“Grazie a Italian Hospitality Collection e all’associazione La Terrazza, due eccellenze del territorio, che insieme riescono per il quarto anno consecutivo a creare un momento di grande valore per San Casciano dei Bagni”, ha dichiarato la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti.

Creata dalla volontà di un gruppo di amici legati a San Casciano dei Bagni e dall’Amministrazione Comunale, La Terrazza è un’associazione culturale che ha l’obiettivo di creare uno spazio prezioso per il dialogo e lo scambio di idee nella piazza principale. Dal 2017, la manifestazione è un punto d’incontro per figure di spicco nei campi della cultura, dell’imprenditoria, dell’umanitarismo e del lavoro, diventando un vero e proprio ‘salotto rinascimentale’, dove queste personalità condividono le loro esperienze davanti a un pubblico partecipe e attento. Attraverso i loro racconti, emergono storie di chi ha dato lustro all’arte, creato bellezza, fondato imprese di successo o dedicato la propria vita a supportare chi è in difficoltà.

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, antica dimora della storica famiglia Medici, oggi trasformata in un esclusivo resort termale a cinque stelle dedicato al benessere e circondato dalla splendida campagna toscana, è da sempre partner ufficiale dell’evento.