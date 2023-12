Startup: Wetaxi cresce ancora, oltre 13.500 veicoli elettrici a noleggio a Milano e Roma

Dicembre 28, 2023

Roma, 28 dic. (Labitalia) – Creare ecosistemi di mobilità integrati, intermodali e sostenibili. Si potrebbe riassumere così l’obiettivo di Wetaxi, startup innovativa torinese, partner tecnologico dei radiotaxi italiani, che da oggi amplia la gamma dei propri servizi con tanti nuovi veicoli a noleggio disponibili a Roma e Milano, sempre e unicamente elettrici. Dopo una fase iniziale, a Roma il servizio in partnership con l’operatore Dott sarà ampliato a un’area di oltre 200 chilometri quadrati e per l’intera flotta, di 4.500 monopattini e di 2.500 e-bikes. I servizi in sharing crescono anche a Milano: infatti, al car sharing elettrico di Zity si aggiungeranno 2.000 monopattini di Voi Technology, 2.000 monopattini e 2.000 e-bikes di Dott.

Gli accordi con gli operatori di mobilità condivisa, Voi Technology, Dott e Zity, si inseriscono nell’ambito del progetto MaaS4Italy (di cui Wetaxi è già MaaS Operator a Roma e Milano), il progetto finanziato con i fondi del Pnrr che prevede l’integrazione di più servizi di trasporto pubblico e privato in un’unica piattaforma.

“Abbiamo sempre lavorato – spiega Massimiliano Curto, Ceo di Wetaxi – con l’obiettivo di fornire ai nostri utenti valide alternative all’auto privata: siamo partiti dai taxi, che rimarranno sempre il nostro focus principale, e abbiamo proseguito con il trasporto pubblico locale, i parcheggi, il servizio treno e il car sharing con veicoli 100% green. Oggi, dopo un primo periodo di sperimentazione, facciamo un ulteriore passo avanti nelle città di Roma e Milano; la flotta di veicoli in sharing cresce decisamente e gli utenti avranno a disposizione oltre 13.500 veicoli elettrici a noleggio: auto, biciclette e monopattini, tutti elettrici. Dal punto di vista tecnologico, poi, è un passaggio estremamente importante perché da oggi è online una nuova versione della nostra piattaforma, la nuova Wetaxi permetterà di rafforzare il nostro ruolo come MaaS Operator”.

La spinta verso sistemi di mobilità MaaS (Mobility As A Service) in Italia è molto forte e l’iniziativa MaaS4Italy, che punta a una combinazione più efficiente di diversi servizi di mobilità urbana, rappresenta un’ottima opportunità per rendere le nostre città, sempre molto congestionate dal traffico, più vivibili. Dare ai viaggiatori la possibilità di trovare, in un unico posto, gli strumenti giusti e le opzioni migliori per organizzare comodamente i propri spostamenti è fondamentale per disincentivare, in modo sempre più efficace, l’uso dell’auto privata. Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei suoi utenti, l’applicazione Wetaxi cambia forma e diventa ancora più immediata e intuitiva, con tutti i servizi di mobilità a portata di click.

“Attraverso queste partnership con importanti player di sharing mobility come Zity, Dott e Voi Technology – aggiunge Massimiliano Curto – possiamo continuare a trasformare il modo in cui ci muoviamo e viviamo nelle nostre città e a favorire l’uso di mezzi di trasporto eco-sostenibili e alternativi alla mobilità privata. La strada è certamente ancora lunga e tortuosa, ma siamo convinti di essere nella giusta direzione e continueremo ad impegnarci per realizzare la nostra visione. L’impegno che mettiamo nella realizzazione della mobilità del domani è concreto e si riflette nel modo in cui investiamo sulla nostra tecnologia. Abbiamo, infatti, ridisegnato completamente la nostra interfaccia, rendendo ancora più semplice per i clienti Wetaxi accedere a tutti i servizi di mobilità, per organizzare i propri viaggi in modo comodo e veloce”.

E anche Natale è ancora più sostenibile grazie agli sconti e al cashback di Wetaxi. Gli utenti Wetaxi potranno fare shopping muovendosi in modo sostenibile ed economico. Potranno usufruire di promozioni per spostarsi in modo smart e utilizzare tutti i servizi dell’applicazione: 5 euro sul primo noleggio dei servizi di sharing (auto, monopattini e biciclette) e 5 euro di sconto a Torino sulla prima corsa taxi (validi anche per chi è già registrato all’app ma non ha mai usato questi servizi). Inoltre, il 20% di cashback per tutti coloro che utilizzano i nuovi servizi Wetaxi: il pagamento del parcheggio, il car sharing, le biciclette, i monopattini, i mezzi pubblici e il treno.