Aborto: Schlein, ‘solidarietà a medici, inaccettabile criminalizzare chi attua legge’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “L’aborto è un diritto fondamentale regolato da una legge dello Stato ma è un diritto ancora troppo negato in questo Paese, con un’altissima percentuale di medici obiettori e la carenza di strutture. Proprio per questo le parole sono importanti e decisive. Non si può criminalizzare chi adempie a una legge dello Stato. Piena solidarietà ai medici che attuano la 194″. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Per questo capiamo e siamo accanto all’Ordine dei medici di Torino che si è sentito giustamente toccato da parole che non corrispondono al proprio ruolo professionale a servizio dei diritti riconosciuti dallo Stato. Siamo certi che i ministri interpellati sapranno rispondere tutelando la dignità e il ruolo dei medici. In ogni caso non permetteremo che si calpestino i diritti di donne e ragazze che cercano di accedere al percorso di interruzione volontaria di gravidanza”.