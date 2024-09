Ambiente: Fratoianni, ‘lotta contro multinazionali di Maxima Acuna è nostra’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Oggi a Montecitorio io e Angelo Bonelli abbiamo incontrato l’attivista ecologista peruviana Maxima Acuna, che avremo poi l’onore di ospitare questa sera alla Festa nazionale di Avs che si apre a Roma”. Lo afferma Nicola Fratoianni, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra e leader di Sinistra italiana, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, dopo l’incontro con la campesina ecologista Premio Goldman per il suo impegno ecologista.

“L’abbiamo ascoltata perché la sua lotta contro le multinazionali predatorie – prosegue – è la nostra lotta, la lotta di chi si oppone a un modello economico che fa del profitto l’unico valore e che in nome del profitto vengono travolti ed umiliati gli interessi generali, vengano derubati i beni comuni. Questa battaglia di civiltà è la nostra battaglia, vogliamo essere parte con la nostra forza, e con quello che possiamo fare concretamente da qui con la nostra rete di alleanze a sostegno della battaglia di Acuna, perché il suo impegno ci riguarda”.

“Le questioni che lei solleva e per cui si batte con cosi tanto coraggio da decenni contro potenze economiche soverchianti, sono questioni che riguardano anche la nostra vita quotidiana e il nostro futuro. Per questo saremo al suo fianco, lo faremo nelle istituzioni, porremo la questione in sede parlamentare”, conclude Fratoianni.