Atletica: Europei, Dosso bronzo nei 100 metri donne

9 Giugno 2024

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – Medaglia di bronzo per l’azzurra Zaynab Dosso nei 100 metri femminili agli Europei di atletica di Roma con il tempo di 11.029. Oro alla britannica Dina Asher-Smith in 10.99 e argento alla polacca Ewa Swoboda in 11.025.