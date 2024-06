Autonomia: Magi, ‘opposizioni avviino lavoro per referendum’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Maggioranza e governo hanno forzato la mano, umiliando ancora una volta il Parlamento e approvando alla Camera l’Autonomia differenziata, un disegno raffazzonato che creerà solo squilibri tra le Regioni e che non ha nulla a che fare con il vero federalismo e che rappresenterà anche un problema per le finanze pubbliche. Le opposizioni si mettano subito al lavoro per costruire l’ipotesi referendaria e il governo renda accessibile finalmente la piattaforma per la raccolta delle firme digitali, come previsto dalla legge da oltre due anni”. Lo scrive su twitter il segretario di +Europa Riccardo Magi.