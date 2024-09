Autonomia: Maraio (Psi), ‘lavoriamo perchè Calderoli non sia ministro delle due porcate’

24 Settembre 2024

Roma, 24 set (Adnkronos) – “Lavoriamo affinché Calderoli non passi alla storia come il Ministro delle due porcate”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale Psi, a margine di una iniziativa nel salernitano.

“Una, per sua ammissione, gli riuscì con una pessima legge elettorale. La seconda, questa sull’autonomia differenziata che spacca il Paese, va fermata e lo faremo con il referendum. In campo per l’Italia e per lo stesso Ministro che non può essere ricordato come quello delle porcate. Ci ringrazierà appena avrà la lucidità per farlo”, ha aggiunto Maraio.