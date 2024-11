Banche: Barelli (Fi), ‘è Bce a vigilare su grandi manovre bancarie italiane’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Negli ultimi vent’anni il nostro sistema bancario è passato dall’essere considerato “con i piedi d’argilla” a protagonista sul mercato europeo, superando molti competitor. Questo è un segnale positivo in un mercato libero e aperto pertanto i recenti movimenti non devono sorprendere eccessivamente. Infatti negli ultimi tempi abbiamo assistito a operazioni di grande dinamismo: Bpm sta scalando la Sgr Anima, un importante gestore di fondi e servizi finanziari con quote significative nel sistema bancario. Inoltre, Bpm, insieme a Luxottica e al gruppo Caltagirone, è coinvolta nell’acquisto di una quota del Monte dei Paschi di Siena direttamente dal Mef”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni di Radio Anch’io.

“Parallelamente, Unicredit ha lanciato l’acquisizione con un’Ops su Bpm per un valore di 10 miliardi attraverso uno scambio di azioni. È un movimento in ambito finanziario che considero molto dinamico. Va sottolineato che non si tratta di operazioni sotto il controllo diretto della Banca d’Italia, poiché parliamo di istituti di rilevanza non solo nazionale ma anche europea. È infatti la Bce a vigilare e controllare tali operazioni, garantendo che siano conformi alle normative europee e non solo a quelle italiane”, conclude.