Basilicata: Barelli, ‘bene sostegno Azione a Bardi’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il cosiddetto maldestro campo largo di sinistra ha ancora dato il peggio di sè in Basilicata. Apprezzo che Azione abbia ufficializzato di aderire alla coalizione che sostiene Vito Bardi a presidente della Basilicata sulla base della condivisione del suo programma che si basa sulla crescita della regione nell’interesse dei cittadini. Bardi, da sempre servitore dello Stato, dirigente di Forza Italia moderato e competente, può godere di un ampio consenso utile per portare avanti i programmi prefissati e necessari per il futuro positivo dei lucani”. Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.