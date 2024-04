Basilicata: Cesa a comizio Potenza, ‘Bardi grande servitore Stato e persone perbene’

19 Aprile 2024

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – ”Siamo qui a proseguire una testimonianza politica e civile che la Basilicata ha saputo rappresentare. Grazie, e buon voto”, dice Gianfranco Rotondi dal palco allestito in piazza della Prefettura a Potenza per il comizio unitario dei leader del centrodestra a sostegno del governatore della Basilicata, Vito Bardi. Gli ha fatto eco, Lorenzo Cesa: ”Noi vogliamo fare campagna elettorale porta a porta, tra la gente, insieme all’amico Gianfranco. Abbiamo candidato un grande servitore dello Stato, una persona perbene come Vito Bardi, mettiamocela tutti in questi giorni vale la pena farlo. Vale la pena dare continuità al governo Bardi,”conclude il leader dell’Udc.