Europee: Renzi, ‘consulenze? Io rispetterò codice etico Parlamento Ue’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Mi costa andare a Strasburgo, mi costa fatica andarmene ma noi siamo seri, noi non abbiamo un cognome sulla scheda, ma un progetto per l’Europa”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Io credo nell’Europa”. E le consulenze? “Io rispetterò totalmente il codice etico del Parlamento europeo ma vi sembra normale che vi ponete questi problemi quando ci sono truffatori, quelli che si candidano sapendo che non andranno in Ue se eletti. Noi abbiamo un ministro degli Esteri che invece di fare il ministro in giro per il mondo, fa campagna elettorale in giro per l’Italia”.