Basilicata: Salvini, ‘da ministro messi 13 mld su strade e ferrovie’

19 Aprile 2024

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Sono orgoglioso di quello che la Lega e il centrodestra hanno fatto in questi cinque anni in Basilicata. Da ministro dei Trasporti, in questo anno e mezzo, sto investendo come non mai su strade, ferrovie e infrastrutture: 3 miliardi solo sulla rete stradale e 10 miliardi sulla rete ferroviaria, a partire dalla Tito-Brienza, dalla Matera-Ferrandina, e collegando Potenza con il resto delle regioni del Sud”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dal palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi.