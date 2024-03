Berrettini torna e vince, Gaston ko al 1° turno del challenger di Phoenix

Marzo 13, 2024

Phoenix, 13 mar. – (Adnkronos) – Ritorno con vittoria per Matteo Berrettini. Dopo oltre 6 mesi di assenza dai campi di gioco il 27enne romano, scivolato al numero 154 del mondo, supera il 23enne francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 42 minuti al torneo challenger 175 di Phoenix (cemento, montepremi 225.000 dollari) in Arizona.

“Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte”, afferma Matteo Berrettini a caldo dopo la vittoria. “Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club”, aggiunge il 27enne romano, vincitore in Arizona nel 2019. Al prossimo turno lo aspetta il vincente del match tra il francese Arthur Cazaux, numero 77 Atp e l’australiano Adam Walton, numero 150. “Vediamo come mi sveglio domani mattina, sono un po’ stanco ma mi sento bene. Qui ho con me anche il mio fisioterapista, che conosce benissimo il mio corpo. Sono davvero felice”, conclude Berrettini.