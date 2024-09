Caivano: Mantovano firma dpcm, proroga Ciciliano commissario per 1 anno

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha firmato il Dpcm che proroga per un anno l’incarico di Fabio Ciciliano come Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano.

Ciciliano, nel suo ruolo di capo dipartimento della Protezione civile, avrà il compito di portare a termine il Piano deliberato dal Consiglio dei ministri. Dopo una prima fase di interventi e progettualità avviate, che ha portato tra le altre cose all’apertura nei tempi prestabiliti del nuovo Centro ‘Pino Daniele’ – spiega una nota di Palazzo Chigi – il Piano si snoda attraverso ulteriori misure strutturali, mirate a sostenere il rilancio dell’economia locale, l’inclusione sociale e il contrasto alla criminalità organizzata. Il governo Meloni intende replicare il ‘modello Caivano’ in altri Comuni italiani, ribadendo così l’impegno e la determinazione dello Stato contro ogni forma di degrado e illegalità.