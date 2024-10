Campania: De Rosa (Fi), ‘da De Luca 2,5 mln di bugie e propaganda con soldi pubblici’

14 Ottobre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “In Campania urge un’inversione di rotta, una vera è propria virata. Vincenzo De Luca non ha bisogno di presentazioni, è divenuto ormai uno showman ben collaudato e rodato per i social. La Regione Campania è stanca di avere un despota al comando. Del resto, cosa ci si può aspettare da un governatore soprannominato ‘sceriffo’? Da un politico che sentenzia a destra e a manca per poi spendere 2,5 milioni di euro per tappezzare l’intera Regione con dei manifesti 6 per 3 solo per attaccare questo governo? Mi chiedo che credibilità abbia uno così”. Così in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

“Spendere senza criterio i soldi pubblici solo per fare propaganda è una follia. Dice di essere il più votato in Italia, ma l’Italia di lui ricorderà le famose fritture di pesce, le zeppole al Covid, gli insulti alla premier Giorgia Meloni, le inchieste e i processi a suo carico. Non solo i campani, ma la politica tutta di De Luca ha ormai l’epa piena. Il Pd non lo vuole più, lo ha scaricato, ma nonostante ciò il ruvese non vuole mollare lo scranno. La sicumera e la tracotanza ancora una volta lo precedono di gran lunga. De Luca non è più spendibile né credibile. Sa bene che la Regione è l’unica chance che gli rimane, ma i cittadini campani sono troppo intelligenti e stanchi per riconfermare le sue politiche fallimentari”, conclude.